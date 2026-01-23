Pisa, quante assenze per Gilardino. Alla lista si aggiunge anche Semper: i convocati
Si avvicina la sfida in programma questa sera a San Siro tra l'Inter e il Pisa, match che aprirà la 22^ giornata di Serie A con fischio di inizio a partire dalle ore 20:45. A tal proposito, il tecnico dei toscani Alberto Gilardino ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la partita. Tante assenze per gli ospiti: oltre a Albiol, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Nzola, Stengs, Vural si aggiunge anche quella del portiere Semper a causa di un'infiammazione al ginocchio. Questa la lista completa:
Portieri - Guizzo, Nicolas, Scuffet.
Difensori - Angori, Bozhinov, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves, Coppola.
Centrocampisti - Aebischer, Akinsanmiro, Hojholt, Leris, Lorran, Loyola, Marin, Piccinini, Touré.
Attaccanti - Buffon, Durosinmi, Meister, Moreo, Tramoni.
