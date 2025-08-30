Pisa-Roma, le formazioni ufficiali: Tramoni dal 1', Gasperini conferma Soulé e Ferguson

La seconda giornata di Serie A continua a svilupparsi e per stasera prevede due incontri succulenti, tra i quali Pisa-Roma all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Per la sfida in questione sono state diramate le formazioni ufficiali dei rispettivi allenatori, a partire da Gasperini che ripropone lo stesso undici visto contro il Bologna all'esordio stagionale in campionato. Ossia Soule-El Shaarawy a danzare tra trequarti e attacco per proporre traccianti utili ad Evan Ferguson, sui binari esterni largo a Wesley e Angeliño, mentre la coppia Koné-Cristante si ergerà da diga del centrocampo. Intonsa anche la linea a tre difensiva che rivede in campo dal primo minuto Hermoso e N’Dicka da braccetti con Mancini centrale nel cuore della retroguardia.

I padroni di casa del Pisa, con Gilardino al timone, si schierano a specchio contro i giallorossi e optano per il tandem Moreo-Tramoni alle spalle di Meister centravanti di riferimento. A scalare Aebischer e Marin i centrocampisti di sfondamento e copertura dal primo minuto, confermati Tourè ed Angori sui binari laterali. L'unico cambio di formazione rispetto al match contro l'Atalanta è Lusuardi titolare al posto di Denoon.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.