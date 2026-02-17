Live TMW Pisa, Rosen Bozhinov: "Con la Fiorentina abbiamo bisogno dei tre punti"

17:30 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del Pisa Sporting Club, Rosen Bozhinov, si presenterà alla stampa pisana. Diretta testuale a cura di TMW.

INIZIO CONFERENZA 17:40

Che idea si è fatto della squadra e della situazione che sta vivendo il Pisa?

"Mi sto adattando, ho già giocato 3 partite e sto dando il mio contributo".

Come i tu e i nuovi acquisti vi siete calati nella lotta salvezza?

"I miei compagni mi hanno accolto benissimo, faremo il massimo per la salvezza".

Un pareresu Gilardino e che sensazioni ha sul Hjliemark?

"Con Gilardino ci ho lavorato solo una settimana e mi ha fatto un ottima impressione, con il nuovo allenatore lavoriamo da due settimane ma mi trovo benissimo".

Qual'è la sua collocazione in campo?

"Sto giocando braccetto nella difesa a tre, ma giocherò dove mi metterà il mister".

Come ha trovato il reparto difensivo essendo il Pisa una delle peggiori difese?

"Non sono d'accordo che siamo la peggiore difesa del campionato, col Milan abbiamo difeso molto bene".

In caso di retrocessione resterà qui?

"Adesso l'unico obbiettivo è la salveza, a fine stagione si vedrà".

In ottica Nazionale quanto è importante questa esperienza?

"Giocare in Serie A mi aiuterà sicuramente, non solo in ottica nazionale ma anche dal punto di vista tecnico".

Il prossimo avversario sarà la Fiorentina, cosa si aspetta?

"Sappiamo quanto è importante la partita e voglamo vincere".

FINE CONFERENZA 17:40ì7