Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta garra"

Intervistato da Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta, mister Alberto Gilardino ha presentato anche il prossimo colpo nerazzurro Felipe Loyola. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista arrivato dall'Independiente: "Felipe ha la garra giusta, è quello che ci serve. Arriva da un campionato sudamericano e ha nel DNA quelle caratteristiche che stiamo cercando di mettere ulteriormente nella nostra squadra. È un box to box, ha qualità e lo aspettiamo".

I dettagli del trasferimento di Loyola dall'Independiente al Pisa.

Di seguito le cifre definitive dell'operazione che porterà il classe 2000 in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Pisa pagherà 1,3 milioni di euro come onere per il trasferimento a titolo temporaneo, con 200mila euro che si possono aggiungere come tetto massimo di bonus. La condizione per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Loyola è il raggiungimento di 5 presenze in campionato, tra domenica e lunedì il calciatore è atteso in Italia per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con quello che sarà il suo nuovo club. Almeno fino a giugno, ma con la possibilità di estendere ancora l'avventura.