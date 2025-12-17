Ufficiale Venezia, c'è il rinnovo di Sverko: il difensore ha firmato fino al 2028

Marin Sverko e il Venezia, avanti insieme. Il difensore ha rinnovato fino al 30 giugno 2028. Di seguito il comunicato del club lagunare

Il Venezia FC comunica che il difensore Marin Sverko ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028.

Sverko, 27 anni, è arrivato al Venezia FC nel gennaio del 2023 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 72 partite, segnando un gol e contribuendo alla promozione in Serie A del club nella stagione 23/24.

Marin Sverko, difensore Venezia FC

«Questo rinnovo rappresenta per me una grande emozione. Sono orgoglioso di far parte di questo club e di rappresentare una città straordinaria come Venezia. Il rapporto con i tifosi è eccezionale: qui mi sento davvero a casa e, quando mi è stata proposta la possibilità di continuare il mio percorso in arancioneroverde, non ho avuto alcun dubbio, nemmeno per un istante».