Cesena, a gennaio un colpo per reparto: in attacco c'è lidea Djuric

n una Serie B che si avvicina al giro di boa con distanze minime e un equilibrio costante tra le zone alte della classifica, il mercato di gennaio assume un peso specifico enorme. Ogni scelta, ogni innesto o cessione, può incidere in modo diretto sulla corsa promozione e sugli obiettivi stagionali. Per questo, molte delle protagoniste del campionato stanno preparando interventi mirati, consapevoli che il margine d’errore è ridotto al minimo.

Tra le squadre chiamate a muoversi con decisione c’è il Monza, che paga una sessione estiva inevitabilmente prudente a causa del cambio societario. I biancorossi hanno bisogno di rinforzi, in particolare a centrocampo, dove sono attesi almeno due innesti, ma non solo: l’organico necessita di maggiore profondità per affrontare la seconda parte di stagione.

Attenzione anche al Cesena, che potrebbe essere tra i club più attivi. L’idea è quella di aggiungere tre o quattro elementi, uno per reparto, con un focus particolare sull’attacco. In questo senso, il possibile ritorno di Djuric dal Parma non viene considerato una semplice suggestione, ma una pista concreta che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.