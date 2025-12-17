Palermo, Brunori in uscita: Samp in pressing ma l'attaccante non è convinto

Il mercato di gennaio in Serie B si avvicina come uno spartiacque decisivo, soprattutto in una stagione in cui la classifica resta compressa e ogni dettaglio può spostare gli equilibri. In un campionato senza veri padroni, la finestra invernale diventa l’occasione per intervenire in modo mirato, correggere difetti strutturali e presentarsi al meglio alla fase più delicata dell’annata.

In questo scenario, quasi nessuna delle squadre di vertice sembra intenzionata a restare ferma. L’unica eccezione potrebbe essere il Frosinone, forte di una rosa già completa e di un rendimento che, al momento, non rende necessari interventi correttivi. Tutte le altre, invece, stanno valutando con attenzione ogni mossa possibile, soprattutto le formazioni che ambiscono alla promozione diretta.

Tra queste c’è il Palermo, che dopo un’estate da assoluto protagonista e una recente striscia positiva di risultati ha ritrovato certezze, ma non ha ancora risolto tutti i nodi interni. Qualcosa, tra reparto offensivo e gestione della rosa, è destinato a cambiare. E il nome che catalizza l’attenzione è quello di Matteo Brunori.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il capitano rosanero è infatti uno dei profili più caldi in vista di gennaio, con la Sampdoria che resta fortemente interessata e pronta a inserirlo come uomo simbolo del proprio progetto di rilancio. L’operazione non è ancora definita, anche perché lo stesso Brunori, al momento, non appare pienamente convinto della destinazione, ma i movimenti di mercato indicano una possibile separazione.

Un’eventuale uscita di Brunori obbligherebbe il Palermo a intervenire immediatamente sul mercato in entrata. La pista che porta a Tramoni resta complessa, anche per le elevate richieste del Pisa, che valuta il giocatore intorno ai 6 milioni di euro. Proprio per questo, la dirigenza rosanero sta sondando soluzioni alternative, tra cui il profilo di Pierini, considerato più accessibile e funzionale.