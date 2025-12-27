Pisa, Touré: "Se diamo tutto possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus"
Idrissa Touré, esterno del Pisa, prima della partita contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi serve tanto, sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi, ma se metteremo il cuore in campo e non molliamo di un centimetro, soprattutto qui in casa possiamo mettere in difficoltà la Juventus".
