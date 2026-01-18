Pisacane e l'intuizione di Gaetano playmaker: "Lo vedo bene in quella posizione"

Intervistato da Sky, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha evidenziato la prestazione di Gianluca Gaetano, schierato come playmaker nel successo contro la Juventus:

Come è nata l'idea di Gaetano in cabina di regia?

"Nasce dal fatto che al netto dell'avversario volevamo dire la nostra. E Gaetano lì ci permetteva di avere palleggio e l'ha fatto in maniera egregia. Ma soprattutto mi ha colpito la fase di non possesso. È stata una cosa ponderata, anche contro il Bologna da subentrato l'ho messo lì. Lo vedo in quella posizione e anche il ragazzo si vede in quella porzione di campo. Sono contento, si meritava una partita come quella che ha fatto".