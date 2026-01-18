Pisacane e l'intuizione di Gaetano playmaker: "Lo vedo bene in quella posizione"
TUTTO mercato WEB
Intervistato da Sky, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha evidenziato la prestazione di Gianluca Gaetano, schierato come playmaker nel successo contro la Juventus:
Come è nata l'idea di Gaetano in cabina di regia?
"Nasce dal fatto che al netto dell'avversario volevamo dire la nostra. E Gaetano lì ci permetteva di avere palleggio e l'ha fatto in maniera egregia. Ma soprattutto mi ha colpito la fase di non possesso. È stata una cosa ponderata, anche contro il Bologna da subentrato l'ho messo lì. Lo vedo in quella posizione e anche il ragazzo si vede in quella porzione di campo. Sono contento, si meritava una partita come quella che ha fatto".
