Piscedda: "Come punta Raspadori lo vedo solo se Sarri lo fa giocare alla Mertens"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha parlato dell'ipotesi Raspadori qualora dovesse partire Castellanos: "Raspadori nasce a Sassuolo come esterno - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Sa giocare a calcio, ha tantissime qualità, è un bravissimo ragazzo e ottimo giocatore. L'anno scorso lo avrei voluto ma come sostituto di Dia dietro la punta. Nella densità è uno che sa muoversi. Se lo metti centravanti non è uno che ti sfonda la porta, ma rimane un bravissimo giocatore e a me piace.

Per me più giocatori bravi hai e meglio è, poi li devi inserire tu nel modo di giocare, va messo nelle condizioni di essere valorizzato. Come punta lo vedo solo se Sarri lo fa giocare alla Mertens. A me piacerebbe vederlo indossare la maglia della Lazio, a prescindere dal ruolo.

Raspadori o Castellanos? Il primo è più completo del secondo, anche se in certi frangenti Castellanos lo supera, ad esempio sullo stacco di testa, anche se non lo sfrutta come dovrebbe. A volte mi ricorda Riedle, purtroppo non indirizza mai verso la porta. Non si predispone per calciare in porta come faceva ad esempio Immobile. In qualsiasi posizione riusciva a vedere la porta anche quando era girato, Castellanos non è proprio quel tipo di attaccante".