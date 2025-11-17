Roma, Pisilli poco utilizzato da Gasperini: per gennaio spunta l'idea di scambio con Fabbian

Clamorosa ipotesi di scambio, quella raccontata dal Corriere di Roma di oggi. A detta del quotidiano, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli potrebbe infatti finire al Bologna all'interno di un'operazione che vedrebbe il centrocampista Giovanni Fabbian fare il percorso opposto durante il mercato di gennaio. Pisilli in quest'avvio di stagione non ha collezionato neanche un tempo in totale: in campionato 25 minuti contro il Torino e 17 contro la Lazio, e non gioca dunque dal derby, dal 24 settembre; tre presenze invece in coppa, con 21 minuti a Nizza, la ripresa contro il Viktoria Plzen e 4’ contro i Rangers. Davvero poco.

La questione è tecnica, non certo disciplinare, ma Gasperini per caratteristiche non vede il classe 2004 nel suo centrocampo e a gennaio potrebbe quindi dare via libera anche per un suo trasferimento in prestito. Pisilli ultimamente è stato per esempio accostato al Genoa, dove mister De Rossi è un suo grande estimatore, ma lo scambio con Morten Frendrup ancora non decolla.

Da monitorare, invece, un possibile scambio col Bologna, che alla Roma potrebbe girare a sua volta il centrocampista Giovanni Fabbian. Sarà un gennaio importante per le sorti di Pisilli, che dopo aver conquistato Mourinho e parzialmente anche Ranieri non è riuscito al momento a far breccia nel nuovo allenatore dei capitolini. Tanto da poter decidere di guardare altrove già fra un paio di mesi.