Pogba rischia di fermarsi per un altro mese. E adesso la Juventus è stufa

Rapporti ai minimi storici tra Paul Pogba e la Juventus: sin dal momento del suo ritorno in bianconero non è andata una giusta per il francese e dopo la mancata convocazione per la sfida di Europa League ieri ne è arrivata un'altra per motivi fisici, ancora una volta. Il francese, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha saltato 34 partite su 37 e questo è motivo di grande incertezza riguardo il suo futuro in bianconero, considerando anche quanto 'pesa' il suo contratto. L'ennesimo stop è arrivato nella rifinitura di ieri mattina e ora si teme uno stiramento all'adduttore.

Preoccupazione e fastidio

Stavolta la società sembra aver raggiunto il limite di sopportazione: basti pensare al 'caso Dybala'. Tra i motivi del divorzio con la Joya c'erano preoccupazioni sulla sua tenuta fisica, specie in relazione all'alto ingaggio che chiedeva l'attuale numero 21 della Roma. Per la rosea, se Pogba dovesse continuare a essere indisponibile spesso e volentieri, a fine anno club e giocatore dovranno sedersi al tavolo per trovare una soluzioni che accontenti tutti.