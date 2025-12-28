Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pogba come Neymar: corsa contro il tempo per ritrovare la forma e partecipare al Mondiale

Pogba come Neymar: corsa contro il tempo per ritrovare la forma e partecipare al MondialeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:56Calcio estero
Michele Pavese

Il tempo stringe per Paul Pogba. Se l'ex juventino vorrà convincere Didier Deschamps a includerlo nella lista della Francia per il prossimo Mondiale, le cose dovranno cambiare rispetto alla prima parte di stagione. Dopo sei mesi complicati al Monaco, tra problemi muscolari e una condizione da ritrovare, il campione del mondo 2018 sa che da qui a giugno non saranno più consentiti passi falsi.

Arrivato in estate dopo la fine della squalifica per doping e un complicato periodo giudiziario che ha coinvolto la sua famiglia, Pogba aveva un obiettivo chiaro: tornare protagonista e giocarsi le possibilità di partecipare alla rassegna iridata. Finora, però, ha totalizzato appena 30 minuti in tre partite: 5 contro il Rennes, poi una manciata di minuti contro il PSG e infine 21 a Brest senza riuscire a cambiare l’esito del match.

Una ricaduta muscolare ha ulteriormente rallentato il suo pieno recupero. Assente contro Galatasaray e Marsiglia, Pogba è ancora ai box, con il Monaco e l’allenatore Pocognoli che non vogliono forzare i tempi. In Champions League, dove non ha ancora esordito con i monegaschi, manca da oltre due anni, anche se il club conta di averlo a disposizione per il match contro il Real Madrid al Bernabeu in programma il 20 gennaio.

Nel frattempo, Pogba deve riconquistare spazio a centrocampo in una squadra consolidata, con Zakaria e Lamine Camara titolari quasi inamovibili. Insomma, tanto lavoro da fare e una montagna che sembra difficilissima da scalare.

Articoli correlati
Pogba investe sulle corse dei cammelli, risponde la PETA: "Realtà crudele. Ripensaci"... Pogba investe sulle corse dei cammelli, risponde la PETA: "Realtà crudele. Ripensaci"
Marsiglia-Monaco, Pogba a rischio. Pocognoli: "Problema martedì durante il riscaldamento"... Marsiglia-Monaco, Pogba a rischio. Pocognoli: "Problema martedì durante il riscaldamento"
La nuova passione di Paul Pogba: investe nelle corse dei cammelli in Arabia Saudita... La nuova passione di Paul Pogba: investe nelle corse dei cammelli in Arabia Saudita
Altre notizie Calcio estero
Premier, Calvert-Lewin riacciuffa il Sunderland 1-1: colpaccio del Leeds. Manca il... Premier, Calvert-Lewin riacciuffa il Sunderland 1-1: colpaccio del Leeds. Manca il Tottenham
Chance Kolo Muani, Vicario ci riprova: Crystal Palace-Tottenham, le formazioni ufficiali... Chance Kolo Muani, Vicario ci riprova: Crystal Palace-Tottenham, le formazioni ufficiali
Dalla Francia: Franck Haise si è dimesso dal Nizza, ecco chi può arrivare in panchina... Dalla Francia: Franck Haise si è dimesso dal Nizza, ecco chi può arrivare in panchina
Il talento dell’AZ Alkmaar che fa impazzire l’Europa: futuro al Real o in Premier... Il talento dell’AZ Alkmaar che fa impazzire l’Europa: futuro al Real o in Premier per Kees Smit?
Pogba come Neymar: corsa contro il tempo per ritrovare la forma e partecipare al... Pogba come Neymar: corsa contro il tempo per ritrovare la forma e partecipare al Mondiale
Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa... Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa d'Africa
Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"... Gourcuff rende omaggio a Gasset: "Grazie per i 2 anni a Bordeaux e per i consigli"
Algeria, Mahrez ironico sui test fisici: "Posso essere invecchiato, ma siate seri..."... Algeria, Mahrez ironico sui test fisici: "Posso essere invecchiato, ma siate seri..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
3 Serie A, 17^ giornata LIVE: c'è Thuram con Lautaro, Dybala falso nove
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli segue la scia del Milan superando Inter e Juve
Immagine top news n.1 Super Hojlund fa correre Conte anche in Serie A: Napoli batte Cremonese e mal di trasferta
Immagine top news n.2 Perché Christopher Nkunku gonfia un palloncino dopo tutte le sue reti
Immagine top news n.3 Gasperini torna sull'attacco a Ferguson: "Confronto improponibile con Dybala per qualità tecnica"
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona
Immagine top news n.5 Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa
Immagine top news n.6 Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri
Immagine top news n.7 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col Man United
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte: "2025 bellissimo. Hojlund? Sta diventando dominante, può crescere"
Immagine news Serie A n.3 Globe Soccer Awards 2025, il PSG domina: Luis Enrique eletto come miglior allenatore
Immagine news Serie A n.4 Carnevali sul mercato: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Nicola: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, ha vinto la più forte"
Immagine news Serie A n.6 Globe Soccer Awards 2025, Luis Campos premiato come miglior direttore sportivo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Obaretin: "Col Frosinone pari giusto, siamo stati bravi a reagire al gol subito"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone e il mercato: "Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che servirebbero"
Immagine news Serie B n.3 Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, c'è da sfoltire la rosa: D'Angelo e De Cristofaro a Latina, Marchisano a Giugliano
Immagine news Serie B n.5 Avellino, su Lescano non solo i club di C. Arriva un'offerta dal Paraguay: riflessioni in corso
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Maistro sul suo rinnovo: "La decisione spetta al Direttore. Ma non son preoccupato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, buone notizie dall'infermeria: in vista del Pontedera, recuperato pienamente Zecca
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si ferma Vescovi: per il difensore lesione al muscolo ileopsoas destro
Immagine news Serie C n.3 La Salernitana vuole rinforzare la difesa. Pressing con il Catanzaro per Brighenti
Immagine news Serie C n.4 La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Immagine news Serie C n.5 L'Arezzo punta alla Serie B per il rinforzo in attacco. Nel mirino c'è Panico dell'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.5 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.6 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?