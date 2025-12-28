Globe Soccer Awards, premiato anche Pogba: "Un onore essere qui dopo ciò che ho passato"

A Dubai è andata in scena questo pomeriggio la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025 e tra i vari premiati c’è stato anche Paul Pogba, che ha ricevuto un riconoscimento per aver superato le avversità nella sua carriera sportiva.

Il centrocampista francese, ora al Monaco, è tornato in campo lo scorso novembre dopo la squalifica per doping che lo aveva tenuto fuori 811 giorni. “È un onore essere qui, seduto tra leggende che sono una grande fonte di ispirazione per me. Non è stato affatto facile, e alla fine ho raggiunto il mio obiettivo. Ci sono molte altre persone che hanno avuto momenti difficili, ed è molto importante per me aver ricevuto tutto questo supporto”, le parole dell’ex Juventus dal palco.