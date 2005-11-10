Polemiche in Fiorentina-Juventus, Marelli: "Difficile non punire il braccio di Joao Mario..."

Polemiche da una parte e dall'altra per Fiorentina e Juventus. Al 78' feroci proteste bianconere per un tocco di braccio di Joao Mario in area di rigore non ravvisato da Colombo. Pochi secondi dopo, gol annullato alla Fiorentina con Dragusin che spinge Bremer prima del colpo di testa.

Questo il pensiero di Luca Marelli: "Il punto di contatto è sotto il gomito di Joao Mario, è molto più braccio che ascella. C'è da dire che il pallone è improvviso, inaspettato perché arriva dopo il mancato colpo di testa di Kolo Muani, ma il braccio è veramente molto largo. Forse è stato interpretato come pallone inaspettato, ma il braccio era a 90 gradi… Trovarlo non punibile è complicato nonostante il colpo precedente sulla scarpa.

Corretto l'annullamento del gol della Fiorentina, Dragusin spinge a due mani Bremer che è così impossibilitato ad intervenire".