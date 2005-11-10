Dimenticate Zenica e lo Shakhtar: Bastoni centrale annulla il Como e si prende la rivincita

Alessandro Bastoni contro il Como è stato schierato al centro della difesa a tre con ottimi risultati. Mister Cristian Chivu ha scelto di affidare proprio al numero 95 la guida del reparto arretrato, con Akanji sul centrodestra e Carlos Augusto sul centrosinistra. Non si tratta di un esperimento inedito, ma di una soluzione che all'Inter ha trovato applicazione soltanto in rare occasioni. Il primo precedente risale infatti al 23 dicembre 2024, quando Simone Inzaghi, sempre contro il Como, lo schierò in mezzo tra Bisseck e Carlos Augusto, ottenendo una vittoria per 2-0 senza subire gol.

Due espulsioni in tre precedenti

In questo mese di ottobre Chivu aveva già riproposto Bastoni centrale contro Shakhtar Donetsk e Venezia. Due partite molto diverse, ma con un curioso dettaglio che non può passare inosservato. Contro gli ucraini il difensore nerazzurro è stato espulso al 68' per doppia ammonizione, dopo aver rimediato due cartellini gialli nel giro di appena due minuti. Al Penzo, invece, è arrivata una vittoria per 2-0 con porta inviolata. Non era andata meglio in Nazionale: nello spareggio mondiale dello scorso aprile contro la Bosnia, ancora una volta schierato al centro della difesa a tre, Bastoni ha lasciato il campo al 42' per un rosso diretto, dopo aver atterrato Memic lanciato verso la porta. Due espulsioni nelle ultime tre partite giocate da centrale, una coincidenza che rende inevitabilmente più curioso il ritorno a questa posizione.

Con l'Italia una certezza, con l'Inter un'opzione

È soprattutto con la maglia della Nazionale che Bastoni ha maturato maggiore esperienza in questa posizione. L'allora ct Luciano Spalletti lo aveva utilizzato al centro contro Croazia, Francia, Belgio e Israele, affidandogli la guida della linea arretrata. Anche il suo successore Gennaro Gattuso ha confermato questa soluzione nello spareggio contro la Bosnia, purtroppo ricordato per l'espulsione che ha contribuito a compromettere il cammino azzurro verso il Mondiale. Per Chivu, dunque, non si tratta di reinventare Bastoni, ma di sfruttare una caratteristica già nota. Resta da capire se il tecnico romeno vorrà trasformare questa soluzione in un'alternativa strutturale. Che oggi - lo ribadiamo - ha finalmente convinto tutti.