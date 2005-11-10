La Juventus riacciuffa di nuovo la Fiorentina: Bremer prende l'ascensore e fa il 2-2
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Niccolò Righi
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Oggi alle 22:18Serie A
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08.11.2026 22:18Serie A
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La riacciuffa la Juventus al 66’ con la rete di Bremer che ristabilisce la parità contro la Fiorentina. Il difensore brasiliano è bravissimo a salire in testa a Dragusin e ad anticipare un’uscita tutt’altro che perfetta di David De Gea per il gol che vale il 2-2.
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