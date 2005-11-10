Siparietto De Rossi-Modric: "Gli ho detto: 'Non ti posso menare perché non gioco più'"

Simpatico siparietto per Daniele De Rossi con Luka Modric, durante Genoa-Milan, sfida terminata 1-2 in favore dei rossoneri. Un ex campione diventato allenatore e un altro campione che in campo ci rimane ancora a 41 anni: il tecnico del Genoa ha confidato ciò che ha detto al trequartista croato durante la sfida.

Queste le sue parole: "Penso che sia emozionante vedere u giocatore di 41 anni continua a dipingere calcio così. L'anno scorso l'avevamo marcato a uomo a tutto campo con Vitinha. E' un piacere averlo rivisto, ci siamo beccati in campo due volte e gli ho detto: ’Non gioco più quindi non ti posso menare'. Lo stesso Rabiot, che è più giovane, sono giocatori mondiali".

Che margine di crescita può avere la squadra?

"Il grande lavoro che ha fatto Diego quest'estate, nonostante non siamo riusciti a mettere qualità sugli esterni, ha creato una squadra forte. L'ho detto a Lecce, i giocatori miei sono più forti di quelli del Lecce e devo farli rendere al meglio io".

La sosta per recuperare tanti ragazzi?

"La sosta sarà importante anche per questo. Faremo un allenamento congiunto a Chiavari e daremo minuti a questi uomini. A Bucarest vista da fuori sembrava una scampagnata ma è servita tanto".