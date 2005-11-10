Rigore al Venezia tolto dopo review al Var, Marelli: "Non sono d'accorto, Milla allarga il braccio"

Ha fatto discutere la decisione della direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi nel non assegnare un calcio di rigore in favore del Venezia, in campo al Sinigaglia contro il Como. Intorno alla mezz'ora, Busio ha ricevuto in area e ha controllato la palla, sbattuta su un braccio molto largo di Luis Milla. In un primo tempo l'arbitro aveva fischiato il penalty in favore della squadra di Davide Nicola, per poi toglierlo dopo una revisione al VAR.

Una decisione che ha lasciato molto contrariato l'ex arbitro e oggi opinionista Luca Marelli, che a Dazn ha commentato: "Questa è una decisione che non mi trova per nulla d'accordo: c'è un movimento del braccio ad allargarsi e non a stringersi. Siamo in un campionato in cui sono state fatte valere tante decisine prese in campo e questa è molto lontana da una on field review".