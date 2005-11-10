Perché quella contro il Como può essere la vittoria della svolta per l'Inter

Quella che ha battuto il Como è stata per certi versi la miglior Inter della stagione. Sgombriamo subito il campo da interrogativi: per l'autorevolezza con cui è arrivato il 2-0 di San Siro contro un avversario forte e in forma, quella dei nerazzurri è probabilmente la partita migliore da inizio anno a oggi.

Risposta alle critiche recenti

"C'è sempre da migliorare, non si può avere tutto e essere perfetti. Bisogna accettare che le stagioni sono lunghe e le partite tante", ha spiegato Cristian Chivu nel post partita. Parole che se lette senza contesto significano poco, ma che arrivavano dopo una domanda riguardante i troppi gol subiti e gli atteggiamenti sbagliati con cui la sua Inter si è spesso presentata in campo.

Col Como l'Inter ha fatto tutto bene

Oggi l'Inter ha tenuto la porta inviolata per la seconda volta consecutiva. Ha vinto contro una big del campionato, numeri alla mano. E lo ha fatto ancora una volta senza il suo uomo copertina, Lautaro Martinez. Lo ha fatto, ancora, con atteggiamento giusto, letture tattiche perfette e senso di squadra in ogni movimento sia offensivo che difensivo. E mandato un messaggio forte alle altre: va bene un passo falso (il derby), ma immaginarne due consecutivi è e sarà esercizio complesso oggi e domani. Lazio, Roma e le altre sono avvisate.