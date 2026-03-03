Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"

"Non è difficile segnare contro la Fiorentina". Inizia così il fondo di Alberto Polverosi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport e dedicato al ko viola di ieri a Udine: "È una squadra di una pochezza disarmante, una squadra che ancora non ha capito il rischio che sta correndo. Non ha gioco e va bene, ormai il gioco conta poco e conta ancora meno per chi, come la Fiorentina, non ne ha mai avuto; non ha identità; non ha energia e questo è un problema; ma soprattutto non ha un’anima e questo non si può accettare. È brutta fuori (e poi, ancora le maglie dell’Anas, ma dai) e debole dentro. Basta niente per spingerla fuori partita".

Nel mirino anche la prestazione di Daniele Rugani all'esordio con la maglia viola che il collega definisce "Debutto agghiacciante". Chiosa con un dato: "Prima di ieri, la Fiorentina aveva messo insieme 18 punti in 11 partite e aveva vinto le ultime due con la difesa a quattro. A Udine si è presentata con la linea a tre".

"Ora - ha concluso - nelle condizioni attuali dei viola, davanti alla potenza fisica dei friulani, quanti duelli poteva pensare di vincere? La previsione da fuori era zero e zero è stato. E a proposito di zero, per sintetizzare la partita della Fiorentina basta riportare questo dato: tiri nello specchio della porta, zero. Appunto".