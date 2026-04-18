Polverosi sul CorSport: "La più forte, la più ricca e la più completa di Serie A è l'Inter"

Il giornalista Alberto Polverosi dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport al cammino dell'Inter verso la vittoria dello scudetto, ormai sempre più vicina. Questo un estratto della sua analisi:

"Col 3-0 al Cagliari, l’Inter ha fatto un altro scatto verso il primo scudetto di Cristian Chivu, il ventunesimo della sua storia. Non ci saranno dubbi, né tanto meno ombre, quando fra due o tre giornate diventerà campione d’Italia. Era la più forte, la più ricca, la più completa e l’ha dimostrato per quasi tutto il campionato. L’hanno aspettata al varco in più di un momento della stagione, l’ultimo domenica scorsa a Como".

Sul successo col Cagliari, arrivato nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto bloccato, Polverosi ha poi aggiunto: "Tentando una spiegazione per la difficoltà interista del primo tempo si poteva pensare a queste quattro ipotesi: la squadra si sentiva ormai sicura dello scudetto e rallentava. Oppure: con il traguardo così vicino aveva il braccino del tennista. Ancora: stava pensando anche al ritorno della semifinale di Coppa Italia col Como (la mettiamo lì, ma ci crediamo poco). Infine: contro un avversario in corsa per la salvezza, era convinta di vincere solo grazie al suo nome e allo scettro che aveva in pugno. Anche se fosse vera una sola di queste spiegazioni, l’intervallo l’avrebbe cancellata perché nei primi dieci minuti del secondo tempo ecco l’Inter vera, la squadra che ha dominato il campionato e che ormai è a un passo dalla sua conquista".