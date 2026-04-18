Tonali: "Dopo la squalifica ho cambiato tutto. Mercato? Gioco bene, le voci sono normali"

Le indiscrezioni sul suo futuro non lo distraggono. Sandro Tonali ha scelto la linea della concentrazione totale, rispondendo alle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Newcastle United già nella prossima estate.

Il centrocampista azzurro, tra i protagonisti più brillanti della stagione in Premier League dopo il suo arrivo dal Milan nel 2023, è finito nel mirino di diversi club, sia in Inghilterra che nel resto d’Europa. Una situazione che, però, non sembra turbarlo. “Non guardo i social, non mi interessano”, ha spiegato in un’intervista a Sky Sports alla vigilia della sfida contro il Bournemouth.

Tonali ha raccontato anche il cambiamento personale seguito al periodo di squalifica: “Ho modificato tutto, anche il modo di vivere fuori dal campo. Ora mi alleno, torno a casa e sto con la mia famiglia. La mia vita è molto migliore così”. Le voci di mercato? Fanno parte del gioco. “Quando giochi bene è normale che arrivino, ma se sei concentrato al 100% e stai bene, non devi pensarci”.