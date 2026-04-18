Valdifiori sicuro: "Napoli, rimpianto infortuni. Senza quei ko sarebbe ancora in corsa al titolo"

L'ex centrocampista e oggi collaboratore tecnico della nazionale maltese Mirko Valdifiori è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida tra Napoli e Lazio. Queste le sue parole: "Il Napoli vorrà riscattare il pareggio di Parma e cercare di vincere. Allo stesso tempo la Lazio può far male in contropiede perché ha i giocatori bravi in certi tipi di situazioni, il Napoli dovrà stare attento a nono scoprirsi troppo. Mi aspetto una bella partita"

Il pensiero per la Lazio sarà sulla semifinale di Coppa Italia?

"Sicuramente, è l'obiettivo principale della Lazio. Vincere la Coppa permetterebbe di entrare in Europa. Però credo che Sarri voglia trarre il massimo da ogni partita e facendo risultato oggi potrebbe arrivare alla sfida contro l'Atalanta con positività".

Conte ha ritrovato certezze e giocatori chiave.

"Sì, dopo mesi difficile senza rosa a pieno regime, adesso si vedono i risultati. E' il grande rammarico del Napoli: senza tutti quegli infortuni sarebbe potuto essere ancora in corsa per lo Scudetto visto che con la squadra al competo ha quasi sempre fatto grandi risultati".