Polverosi sul CorSport: "Pio, è nato un bomber vero. Inter unica garanzia italiana da esportare"

Il giornalista Alberto Polverosi dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport al successo netto dell'Inter di Chivu in Champions League. Questa la sua analisi all'indomani del 4-0 rifilato in Belgio alla Royale Union Saint-Gilloise: "Era una squadra europea con Inzaghi, lo è anche adesso con Chivu. L’Inter in Champions è una garanzia, l’unica vera garanzia che noi italiani possiamo esportare in Europa. È vero che finora ha incontrato tre avversari alla sua portata, ma a nessuno dei tre ha dato la possibilità di fare la voce grossa. Tre partite, nove punti, nove gol segnati, nessuno subìto, una macchina finora perfetta".

Polverosi ha poi proseguito così sui nerazzurri: "La grandezza dell’Inter è quella di una squadra che sa gestire le mille versioni di una partita. Se non può dominare, come era successo con la Cremonese e nel primo tempo dell’Olimpico, sa colpire con durezza. Soccorsa dalla fortuna nei momenti di sbandamento, è stata capace di risalire la corrente, prima impossessandosi della palla, facendola girare e rallentando il ritmo, così da acquietare gli scatenati avversari, e poi, una volta entrata in partita, ha preso ad attaccare alla sua maniera, con Dumfries, Frattesi, Calhanoglu e le sue punte. Non solo, ha chiuso le azioni da squadra cattiva, di quelle che non perdonano, capaci di individuare le fragilità dell’avversario".

Infine, una battuta sul giovane talento Pio Esposito: "Primo gol di Pio in Champions, dopo il primo gol in A e il primo gol in Nazionale. Siamo davanti alla nascita di un bomber vero e di una coppia di attaccanti che porterà l’Inter (e speriamo l’Italia) ancora più su".