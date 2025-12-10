Polverosi: "Rigore che nemmeno in Serie A si vede, ma l'Inter doveva fare di più"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato la sconfitta casalinga dell'Inter contro il Liverpool di ieri sera a San Siro: "Doveva fare di più l’Inter - ha esordito -. E doveva fare meglio. Certo, quella leggera trattenuta di Bastoni alla maglia di Wirtz, che poi è precipitato per terra come fosse finito davanti a un plotone d’esecuzione, è un rigore che nemmeno in Serie A si vede, certamente in Champions mai. Ma l’Inter non ha fatto la partita che era giusto aspettarsi".

"Il Liverpool non era finito all’intervallo - ha proseguito -. Macché. Ha ripreso a correre già dopo i primi minuti della ripresa. Chivu doveva intervenire prima con i cambi, ma le sostituzioni forzate per gli infortuni di Calhanoglu (dopo solo dieci minuti) e di Acerbi, gli hanno lasciato una sola finestra. Che tuttavia il tecnico ha aperto in ritardo".

Polverosi ha infine analizzato il percorso dei nerazzurri da qui alla fine della fase "campionato" di Champions: "Nel suo calendario 'spezzato', l’Inter aveva battuto tutte le avversarie deboli (quattro su quattro) e ha perso le prime due partite contro le avversarie forti (Atletico Madrid e Liverpool). La prossima è con l’Arsenal, capolista della Premier League...".