Potenziale svolta in Copenhagen-Napoli: espulso il capitano danese Delaney
Al 35' Copenhagen-Napoli perde uno dei protagonisti più attesi in casa danese: il capitano e leader della nazionale Thomas Delaney commette un fallo in scivolata con piede alto su Lobotka e, dopo un on-field-review, l'arbitro decide di espellere il giocatore. La squadra di Conte giocherà dunque 55 minuti più i due recuperi in superiorità numerica: possibile svolta di una partita fin qui bloccata.
