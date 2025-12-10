TMW Potrebbe ritornare in Europa l’attaccante Giacomo Vrioni dopo tre anni trascorsi in MLS

L'attaccante Giacomo Vrioni (27 anni), nato in Italia - a San Severino Marche - ma rappresentante della selezione dell'Albania, con cui ha 6 presenze, saluterà Montreal il prossimo 30 dicembre, quando scadrà il suo contratto con la compagine canadese di MLS, nella quale ha militato nell'ultimo anno solare, società della galassia Saputo.

Vrioni è un prodotto del vivaio della Sampdoria, con un trascorso anche nella Juventus (in cui ha militato nella selezione Under 23 arrivando però poi a esordire pure in prima squadra) e in altre squadre cadette in Italia. Prima di Montreal, Vrioni aveva giocato sempre in MLS, con due anni e mezzo proficui al New England Revolution. Prima di approdare negli Stati Uniti ha giocato nella serie A austriaca con il WSG Tirol vincendo il titolo di capocannoniere con 19 reti e superando l’attuale attaccante del Borussia Dortmund Adeyemi all’epoca dei fatti al Red Bull Salzburg.

Al momento per Vrioni ci sono interessamenti sparsi da vari angoli d'Europa: alla sua attenzione, per esempio, sono già arrivate delle proposte dalle prime divisioni di Belgio, Grecia, Polonia e Turchia. Ma sullo sfondo si profila anche un ritorno in Italia avendo avuto il suo entourage contatti con diversi clubs.