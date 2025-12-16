Con Bremer è un’altra Juve, La Stampa: "Spalletti ha forzato e lo vuole titolare con la Roma"

La Stampa all'interno delle sue pagine fa il punto sul rientro dall'infortunio di Gleison Bremer. Il brasiliano rappresenta una pedina fondamentale, preziosissima. Il tecnico della Juventus brama infatti il pieno recupero del brasiliano per mille e uno motivi. Gli consentirà di apportare eventuali modifiche tattiche, ad esempio il famoso passaggio alla difesa a 4. Gli permetterà di spostare altri giocatori né più e né meno che nella loro naturale collocazione: ad esempio Koopmeiners a centrocampo e Kalulu in corsia. Gli garantirà un maggiore tasso qualitativo e un superiore livello di esperienza (e personalità) in un reparto - la difesa - che al momento è, oltre che «improvvisato», anche un po’ stremato.

Quanto all’aspetto qualitativo, beh: non c’è dubbio che la Juventus con Bremer sia diversa da quella senza. Lo dice la recente storia della squadra bianconera e lo dicono i numeri. La stagione 2025-26 non fa eccezione: nelle giornate in cui l’ex granata è stato out a causa dell’infortunio e dell’operazione al ginocchio la Juventus ha notevolmente abbassato il proprio rendimento. Basti dire che nelle 6 partite in cui il brasiliano ha messo piede in campo la Juventus non ha mai perso. Con 4 vittorie e 2 pareggi ha viaggiato a un’andatura media di 2,3 punti a partita, riuscendo peraltro a mantenere la porta inviolata in tre occasioni.