Ufficiale Prati rafforza il centrocampo di Baroni. Il Torino annuncia il suo arrivo in prestito

Si concretizza l'ennesima operazione in entrata per il Torino, che ha annunciato l'approdo in granata di Matteo Prati: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati.

Matteo Prati è nato a Ravenna il 28 dicembre 2003. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, il 24 marzo 2021 ha esordito, appena diciassettenne, in Serie C con la maglia del Ravenna nello 0-0 contro la Sambenedettese. Nel luglio 2022 è passato alla SPAL, con cui ha totalizzato 20 presenze e due gol in Serie B. Nella stagione 2023-24 si è trasferito al Cagliari: l’esordio in Serie A è arrivato il 17 settembre 2023 nello 0-0 contro l’Udinese. In rossoblù ha collezionato 62 presenze e tre gol in due stagioni e mezza.

Prati vanta anche 15 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Matteo Prati con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".