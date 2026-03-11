Che Kvaratskhelia! Il georgiano entra a gara in corso, serve assist e fa 2 gol. È MVP

Mezz'ora scarsa di gioco è sufficiente a Khvicha Kvaratskhelia per essere insignito del premio di Player of the Match di PSG-Chelsea. Il georgiano, partito dalla panchina, è entrato al 62' sul risultato di 2-2 e ha cambiato la partita: prima l'assist per il 3-2 di Vitinha. Poi, tra l'86' e il 94' ha segnato una doppietta, peraltro con una delle due reti davvero di pregevole fattura.

Sono 6 le reti segnate in Champions League dal georgiano, che brilla particolarmente nel palcoscenico europeo, basti vedere che i suoi numeri sono superiori rispetto a quanto mostrato in Ligue 1, dove le reti sono appena 4 in 21 partite.

Al termine della partita, Kvara ha dichiarato ai canali di Canal +: ""Sono felice di aver potuto aiutare la squadra e di aver vinto contro il Chelsea, che è una buona squadra. Stasera abbiamo dimostrato di essere capaci di tutto. Dobbiamo analizzare gli errori commessi e concentrarci sul ritorno".