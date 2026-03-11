Kvaratskhelia show in PSG-Chelsea: "Importanti i 3 gol di scarto. A Londra sarà dura"
Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di Sky dopo la partita vinta dal PSG contro il Chelsea per 5-2. Partita dove il georgiano, entrato al 62', ha servito l'assist del 3-2 e successivamente segnato due reti: "La cosa più importante è aver vinto con tre gol di scarto, sappiamo che nel loro stadio sarà difficile. Partita importante per noi, ora concentriamoci sul ritorno".
Come ti senti a giocare con giocatori come Dembélé e Barcola?
"Ti senti molto comodo con giocatori come loro. È un piacere giocare con loro e sono molto contento. Ma se guardi la partita si vede che attacchiamo e difendiamo insieme e questa è la nostra forza".
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
