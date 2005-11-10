Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 30 ottobre
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Daniele Najjar
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Oggi alle 07:04Serie A
autore Daniele Najjar
30.10.2026 07:04Serie A
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"Amorim il mio Top Gun": La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina oggi, venerdì 30 ottobre, con le parole del patron del Milan, Gerry Cardinale, a difesa dell'allenatore rossonero. "Crisi Juve: il club è furioso, Spalletti in bilico e squadra in ritiro", si legge. "Ne resterà uno solo", titola invece il Corriere dello Sport in riferimento alla sfida fra Juventus e Napoli ed ai medesimi problemi che ha Allegri sulla panchina azzurra.
Le prime pagine dei giornali di venerdì 30 ottobre
Anche sui quotidiani non sportivi trova spazio il calcio, in particolare per le novità riguardanti lo stadio San Siro, che assumerà il nome di Generali Stadium. Ecco di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi e non solo - in Italia ed all'estero - di oggi, venerdì 30 ottobre 2026.
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