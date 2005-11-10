Paratici, a gennaio la Fiorentina avrebbe bisogno di Zirkzee e di altri due colpi

La classifica è la fotografia del fallimento del mercato estivo. La Fiorentina, nonostante i 120 milioni spesi in estate, ha bisogno di tornare pesantemente a operare nel prossimo mercato invernale. Tutti i reparti della squadra di Vanoli sono in affanno. Tutti hanno bisogno di essere ripensati e se possibile rinforzati. Altrimenti i viola rischiano di vivere un'altra stagione con l'incubo della retrocessione. Se la difesa è da allarme rosso visti la valanga di gol subiti,,un altro campanello d'allarme arriva dal reparto offensivo. In particolare dai due giocatori chiamati a sostituire Kean. Né Pellegrini, né soprattutto Beto sembrano in grado di garantire reti e valore tattico. Gli allenatori sostengono che sono i centravanti a far giocare bene le squadre. Beh, su questo fronte Vanoli ha un bel problema.

PERCHE' NON RIPENSARE A ZIRKZEE

Paratici aveva garantito in estate che Kean sarebbe stato sostituito con un centravanti forte come Moise o addirittura anche meglio. Parliamo, ovviamente del Kean che aveva fatto innamorare Firenze e che era diventato il centravanti della Nazionale non del giocatore che ancora oggi è un oggetto misterioso nel Como di Fabregas. Per il momento le parole del Direttore viola sono rimaste appunto parole. La Fiorentina ha bisogno di un riferimento forte davanti. Magari potrebbe riaprire un dialogo con Zirkzee che pochi mesi fa era stato a un passo dal firmare per i viola. Alla fine l'olandese, corteggiato anche dalla Juve, è rimasto al Manchester United. Ma anche in questo inizio di stagione è rimasto ai margini di una squadra in difficoltà. Per lui una sola rete e poco più di 160' in campo. Il centravanti potrebbe avere la necessità di cercare un rilancio..

ALTRE OPERAZIONI

Resta forte l'idea di Paratici di inserire un difensore centrale di personalità. Thiago Gabriel del Lecce è un nome nell'agenda del Direttore. Ma la Fiorentina dovrà intervenire anche a centrocampo. Fagioli fatica a imporsi come regista. Stesso discorso per Oulai. Serve un leader, serve un giocatore di personalità capace di dare un'identità tattica alla squadra. Servirebbe un Torreira che pochi mesi fa sarebbe venuto a piedi a Firenze ma che oggi è uno dei punti di riferimento del Galatasaray