La Fiorentina conclude con l'agognato difensore. La Repubblica di Firenze: "Preso anche Rugani"

È stato un ultimo giorno di mercato parecchio movimentato per la Fiorentina, che ha chiuso la sua campagna invernale con cinque acquisti, l’ultimo Daniele Rugani, difensore arrivato ieri in prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto a 2 milioni che diventerà obbligo in caso il club viola riuscirà a raggiungere la salvezza.

Nel finale i toscani sono andati vicini anche ad una doppia operazione, in entrata e in uscita, che però si sono risolte in un nulla di fatto. In entrata la Fiorentina aveva già tutto definito per l’arrivo del terzino destro serbo classe 2005 Kosta Nedeljkovic, di proprietà dell’Aston Villa ma in prestito al Lipsia. Alla fine però, sul più bello, i tedeschi hanno deciso di non privarsi del calciatore e la trattava è sfumata.

Ancor più particolare, invece, è stata la mancata cessione di Kouamé. Proprio sul gong delle 20:00 sembrava che il calciatore ivoriano fosse passato all’Hellas Verona ma in realtà ci sarebbero stati degli errori e l’affare è saltata, nonostante sul sito della Lega ci fosse l’ufficialità.