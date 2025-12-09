Primo gol in Champions di Scamacca, ma che giocata di De Ketelaere: Atalanta-Chelsea 1-1
TUTTO mercato WEB
Primo gol in Champions League, il quarto in questa stagione, per Gianluca Scamacca. Il centravanti dell'Atalanta riporta in parità la sfida casalinga col Chelsea, incornando in rete un cross di De Ketelaere con un perfetto inserimento sul secondo palo al 55'. Nerazzurri meritatamente sull'1-1, grande giocata del fantasista belga in occasione dell'assist.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
4 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile