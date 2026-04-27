Pronti via, ancora gol del Cagliari, ancora con un centravanti: Borrelli fa 3-2 con l'Atalanta
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Pronti, via, appena ripreso il secondo tempo e Cagliari subito tornato in vantaggio. Bel pallone recuperato da Folorunsho a centrocampo che elude la marcatura di Djimsiti e calcia con potenza trovando sulla traiettoria Kolasinac. Borrelli è però il più lesto a gettarsi sul pallone e a spingerlo in porta per il più facile dei tap-in. 3-2 alla Domus arena.
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