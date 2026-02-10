Proteste Napoli, Morganti: "Il primo fallo di Ramon non era da rosso, ma poi andava espulso"

Emidio Morganti, ex arbitro questa sera commentatore di Sport Mediaset per Napoli-Como di Coppa Italia, analizza i principali episodi, che hanno portato alla proteste dei tifosi azzurri. Nessun dubbio sul rigore concesso al Como: “È talmente chiaro il ritardo del difendente sull’attaccante, che in questo caso era Smolcic, che non c’è alcun dubbio. È stato chiaro anche l’arbitro, fischiando dal campo, togliendo le castagne dal fuoco al Var”.

Le proteste azzurre si sono concentrate sul mancato rosso a Jacobo Ramon per il primo fallo su Hojlund: “Il primo caso spinoso è al 44’ del primo tempo, e inizia a essere protagonista Ramon: interviene su un rilancio di Milinkovic su Hojlund. Bravo Manganiello a capire dove è stato commesso il fallo, per determinare la tipologia di calcio di punizione. Poi ha fatto la sua scelta disciplinare. Non mi sento di andare contro la decisione dell’arbitro: la direzione (uno dei criteri del DOGSO) è un po’ laterale, per cui ci può stare. Qui accenderei un riflettore su Ramon”.

Per Morganti, lo spagnolo andava comunque espulso per somma di gialli in una seconda occasione: “Poi lo stesso difensore, a inizio secondo tempo, compete una ingenuità al limite dell’area del Como: c’è Hojlund che si smarca, probabilmente Manganiello non capisce la velocità del difensore e sceglie di non tirare fuori il cartellino giallo. Sarebbe stata una doppia ammonizione secondo me lecita”.

Ultimo episodio è l’intervento di Elmas su Nico Paz: “Giusto il giallo. Dobbiamo proteggere i giocatori tecnici: l’intervento non è cattivo, ma può provocare un danno all’avversario. Giusto il giallo”.