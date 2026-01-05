Pruzzo: "Due settimane fa la Fiorentina non avrebbe vinto una partita come quella di ieri"

Nel corso della trasmissione Zona Mista, in onda su RTV38, Roberto Pruzzo, ex attaccante che ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma e Genoa, ha commentato il successo per 1-0 contro la Cremonese da parte dei viola, mostrandosi ottimista per il futuro: "I segnali sono positivi, io credo che 14 giorni fa non avrebbe vinto la squadra di Vanoli una partita del genere. Voglio comunque rimanere cauto nei giudizi".

Qualcosa che non va c'è comunque e lo sottolinea: "Il secondo tempo non è stato bello, poi Solomon ha dato vivacità e creato superiorità, provando a essere determinante nell'uno contro uno. Bisogna recuperare la migliore versione di Kean perché in attacco la Fiorentina fa ancora troppa fatica e un giocatore che si inventa qualcosa è necessario. La fisicità non basta, sarà essenziale riaverlo al meglio".