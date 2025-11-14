Pulisic gioca e segna, ma il Milan va ko: la Virtus Entella vince 3-2. 90 minuti per Jashari

Amichevole non positiva per il Milan, che cade 3-2 contro la Virtus Entella a poco più di una settimana dal match contro l'Inter. La squadra rossonera, che annoverava tra i titolari anche Ardon Jashari e Christian Pulisic, è passata in vantaggio al 9' proprio grazie all'americano, che ha approfittato di una verticalizzazione di Magrassi e ha battuto il portiere avversario con un tiro sotto le gambe. Al 34' il pareggio degli ospiti con David Ankeye, agevolato da una palla persa malamente al limite da Fofana, che ha favorito il suo mancino chirurgico, terminato alle spalle di Terracciano.

Nella ripresa al 58' è arrivato il momentaneo vantaggio dei rossoneri con Emanuele Borsani, che ha appoggiato in rete l'ottimo cross si Chaka Traore, lanciato in profondità da Pulisic. Solo 9 minuti più tardi però è stato il turno di Antonio Boccadamo, che ha siglato il 2-2 dopo un errore in uscita da parte di Jashari. Infine all'87' la rete del 3-2 che ha permesso all'Entella di vincere la partita: assist di Portanova, sinistro secco di Alessandro Debenedetti.

Da segnalare i 90 minuti giocati da Pulisic e Jashari, mentre sono rimasti ai box Gimenez e Rabiot. Allegri ha avuto comunque risposte e soprattutto modo di testare chi stava rientrando dagli infortuni.