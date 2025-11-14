Pulisic non si nasconde: "Lo Scudetto è l'obiettivo del Milan. Ritiro? Spero di fare come Modric"

Tra i tanti argomenti che ha trattato nel corso della sua intervista alla CBS Sports, Christian Pulisic ha parlato dello Scudetto e delle conseguenze che porterebbe non vincerlo sulla stagione del Milan: "È il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato".

Quando lascerà il calcio giocato?

"Ci ho pensato. Non so, dipende da dove mi porterà la mia carriera. Sicuramente passerò del tempo negli Stati Uniti, sono stato lontano dalla famiglia per tanto tempo. È difficile capire quando è il momento giusto di ritirarsi. Ad oggi vedo davanti a meno ancora una decina di anni di carriera. Voglio andare avanti il più a lungo possibile. Poi ora vedo Modric nello spogliatoio: questo ragazzo ha 40 anni e fa prestazioni da 10. Mi chiedo come faccia. Spero di fare come lui".

Che ruolo ha nello spogliatoio del Milan?

"Non mi faccio sentire molto a parole, sono riservato e silenzioso. Ma sono cresciuto in carriera anche sotto questo punto di vista, non ho paura di dire la mia".

