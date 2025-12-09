Quanti problemi fisici per l'Inter col Liverpool: alza bandiera bianca anche Acerbi
Altri problemi per l'Inter, che spende la seconda sostituzione forzata già dopo mezz'ora di partita contro il Liverpool, sfida valevole per la 6^ giornata di Fase Campionato di Champions League. Al 31' deve infatti lasciare il campo Francesco Acerbi: il centrale della difesa nerazzurra si arrende dopo aver sentito tirare, al suo posto dentro il difensore Yann Bisseck.
