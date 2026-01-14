Quel salvataggio su Son che consegnò la Premier al City: Ortega è la nuova idea del Genoa

Per il momento è solo un'idea. Un'idea che, chissà, può anche diventare una trattativa. Il no alla cessione da parte dell'Al Nassr per Bento ha portato il Genoa a virare su altri obiettivi per la porta. Fermo restando l'affidabilità da parte di Leali, protagonista anche lunedì di grandi interventi che hanno tenuto a galla il Grifone nel momento di maggior spinta del Cagliari, la squadra mercato capitana dal Chief of Football Diego Lopez è alla ricerca di occasioni per rinforzare la squadra partendo anche dal ruolo di estremo difensore.

Nessuna presenza in stagione

Uno dei profili che sarebbero sul taccuino del dirigente spagnolo sembra essere Stefan Ortega, portiere tedesco di proprietà del Manchester City. Alla corte di Pep Guardiola è la terza scelta davanti a Gigio Donnarumma e James Trafford (quest'ultimo in campo oltre che in Coppa di Lega e in FA Cup anche tre volte in Premier League e una in Champions). Quest'anno infatti non ha ancora collezionato presenze, da lì l'idea dei rossoblù di provare a sondare il terreno.

La parata su Son

Le sue gesta però sono ricordate per le parate sfoderate nella stagione 2023-2024 quando fu chiamato in causa a sostituire l'infortunato Ederson nella sfida del maggio 2024 contro il Tottenham che consegnò a due giornate dal termine la vetta ai citizens. Memorabile quella su Son lanciato a rete che blindò la porta e fece poi gioire Guardiola e tutto il popolo azzurro.