Juventus, Kolo Muani spinge per tornare: il punto sulla trattativa per il francese

Dopo l'ultima giornata di Champions League, la Juventus è pronta a dare l'ultima accelerata al proprio calciomercato. Col primo e principale obiettivo che resta quel centravanti da alternare a Jonathan David che il club bianconero sta cercando dalle prime ore di trattative.

Dopo aver incassato il no per Mateta e aver abbandonato la pista En-Nesyri, la Juventus ora ha messo in cima alle proprie preferenze il ritorno di Randal Kolo Muani, attaccante attualmente al Tottenham ma ancora di proprietà del PSG. Una trattativa complessa, anche visti i rapporti non proprio idilliaci col club parigino, ma che conta sulla forte volontà del giocatore di tornare alla Continassa.

Oltre ai rapporti col PSG, c'è da lavorare di diplomazia per convincere il tecnico degli Spurs Thomas Frank che in questa fase della stagione non ha alcuna intenzione di lasciar partire Kolo Muani, col Tottenham che invece sembra più propenso. Per mettere in piedi l'operazione, ad ogni modo, servirebbe una spesa immediata: per Tuttosport, un prestito oneroso da almeno 5 milioni di euro. Nelle scorse ore, prima del match contro il Monaco, era stato Giorgio Chiellini a parlare della questione: "Kolo qui ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juventus. Tutti vorremo migliorare la squadra, vedremo nei prossimi due/tre giorni".