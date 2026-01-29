Ufficiale È già finita l'avventura di Kovalenko con l'Aris Limassol: l'ucraino si è svincolato

L’Aris Limassol ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko. Il 29enne, ex internazionale, era arrivato in Grecia lo scorso settembre, dopo aver trascorso diversi anni in Italia, tra Spezia, Atalanta ed Empoli. Durante questa stagione con i ciprioti, Kovalenko ha collezionato sei presenze in campionato, senza riuscire a trovare continuità in campo.

Il club ha voluto ringraziare il giocatore per il contributo fornito alla squadra e gli ha augurato successo nella prossima tappa della sua carriera. Dopo l’esperienza italiana, dove aveva mostrato sprazzi di qualità ma mai il suo valore, Kovalenko chiude così un nuovo capitolo e si mette alla ricerca di nuove sfide per rilanciarsi.