"Questo non può essere il Napoli". Il duro commento di Salvione sul Corriere dello Sport

"Questo non può essere il Napoli": titola così il commento del Corriere dello Sport firmato da Pasquale Salvione sulla sconfitta di ieri raccolta ieri sera dalla squadra azzurra, uscita battuta con il risultato di 2-0 dal campo della Juventus. "Non c'era il Napoli, non si è mai visto a Torino, sparito davanti a una Juve che è riuscita a risorgere", esordisce l'autore del pezzo nel suo attacco.

Mezzo Napoli in campo

E ancora, si legge in un altro passaggio dell'articolo: "In campo c'era mezzo Napoli, perché Allegri ha dovuto fare i conti con una lista di infortunati senza precedenti. Gliene mancavano nove e sono usciti per problemi fisici anche De Bruyne, Di Lorenzo e Olivera (…) Ma chi ha giocato non ha fatto niente per mascherare le assenze. McTominay l'esempio più evidente di una squadra irriconoscibile".

Basterà il mercato a gennaio?

Stando all'autore del pezzo, però, c'è anche altro da sottolineare: "È stato l'atteggiamento generale più preoccupante (…) l'involuzione è evidente e allarmante, i problemi restano e invece di ridursi sembrano aumentare". Osservando la situazione di Allegri, Salvione si lancia anche in una sorta di previsione: "La stagione del Napoli rischia di prendere la stessa piega della scorsa". E un'altra aggiunta: "La situazione è delicatissima, con una classifica inguardabile (…) A gennaio sicuramente la società potrà intervenire per rinforzare una rosa che è stata sopravvalutata in estate. Difficile ora stabilire se sarà troppo tardi".