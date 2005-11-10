Thiago Motta pronto a ripartire? Il Lione pensa a lui per il dopo Fonseca

Dopo l’esonero di Rui Borges arrivato nella serata di ieri con la risoluzione del contratto in casa Sporting CP si attende l’arrivo di quel Paulo Fonseca destinato a lasciare il Lione, con cui ha un contratto in scadenza a fine anno, e che ieri dopo il successo in Ligue1 contro l’Angers è scoppiato in un pianto dal sapore di addio.

Il nodo Fonseca

La dirigenza del club di Lisbona ha infatti intensificato i contatti con l’ex allenatore del Milan per riportarlo in patria fin da subito e con il club francese con cui vanta una pendenza economica legata al 20% della cifra pagata per il trasferimento di Afonso Moreira al Bayer Leverkusen che spetta allo Sporting. Proprio questa pendenza potrebbe permettere ai lusitani di ingaggiare il tecnico senza ulteriori esborsi a favore dei francesi che vivono un momento economico difficile con la grave crisi economica lasciata in eredità dalla gestione precedente.

Thiago Motta il possibile sostituto

Secondo quanto riferito da L’Equipe fra i tecnici sondati dal Lione per la sostituzione di Fonseca ci sarebbe un’altra conoscenza del calcio italiano come Thiago Motta, fermo dopo l’esonero da parte della Juventus nel marzo 2025, che recentemente ha risolto il suo contratto con il club bianconero e dunque è libero di accasarsi altrove. Secondo il quotidiano transalpino l’italo-brasiliano e il suo staff avrebbero mostrato interesse nell’eventuale offerta da parte del Lione.