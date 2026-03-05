Juventus, Spalletti chiede voce in capitolo sul mercato: ecco il nodo per il rinnovo
In una Juventus senza altri impegni se non il campionato la programmazione per la prossima stagione ha già la sua centralità nei pensieri quotidiani della dirigenza bianconera. Iniziando dalla trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti.
Le parti, scrive Tuttosport, non hanno ancora trovato l'intesa, ma non per un problema di accordo sulla durata. La vera questione al centro di tutto è la pianificazione del prossimo calciomercato estivo. Entrambi le parti voglio continuare il rapporto, ma serve trovare una linea comune da seguire entro la fine del mese per non incorrere in rischi.
Il tecnico non vuole indicare nomi specifici, ma pretende di essere coinvolto attivamente in ogni mossa del club. Chiede che il mercato sia gestito internamente, senza intermediari esterni, attraverso una sinergia tra lui, Comolli, Chiellini e Ottolini.
Con 4-5 operazioni 'da Juventus' per le quali, però, sarà determinante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E un fronte rinnovi da non sottovalutare dato che, oltre alla trattative per i prolungamenti di McKennie, Locatelli e Vlahovic, Spalletti vorrebbe che il club blindasse anche Bremer, Kalulu e Thuram.
