Ranking Uefa, l'Italia è sempre terza ma assottiglia il gap con la Germania seconda

Si è conclusa la sesta giornata del maxi girone di Champions League e con le vittorie di Juventus e Atalanta, l'Italia guadagna qualche punto nel Ranking Uefa sulla Spagna, che ha visto le sconfitte del Real Madrid e soprattutto del Villarreal, già eliminato dalla competizione.

L'Italia resta comunque al terzo posto, alle spalle di un'Inghilterra che vola e della Germania, che in questo turno ha visto la vittoria del solo Bayern Monaco, i pareggi di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen e il ko dell'Eintracht Francoforte.

Questa la classifica del Ranking aggiornata:

1. Inghilterra (9 club su 9) - 11.832 punti

2. Germania (7 club su 7) - 10.426 punti

3. Italia (7 club su 7) - 10.142 punti

4. Spagna (8 club su 8) - 9.875 punti

5. Portogallo (4 club su 5) - 9.800 punti