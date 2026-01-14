TMW News Raspadori abbraccia l'Atalanta. Il Milan alla prova del Como

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul campionato, sulla lotta scudetto e sul mercato. Tante le interviste che vi proponiamo e che abbiamo raccolto a Pitti uomo, la rassegna di moda internazionale in corso a Firenze. Da Dario Marcolin a Fabio Galante si toccano vari temi di attualità tra cui il trasferimento di Raspadori all'Atalanta.

Como-Milan

Nel frattempo domani va in scena la partita tra la squadra di Fabregas e quella di Allegri. "Bisogna riprendere ad essere più cattivi all'interno della partita . ha detto il tecnico dei rossoneri - perché ci sono momenti in cui siamo un po' fragili sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo essere più precisi tecnicamente, perché siamo una squadra forte. Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic". Fabregas ha invece sottolineato che "domani la cosa più importante per me è la partita, in panchina è la Champions contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c'è paragone. Ma noi domani dobbiamo andare a fare una bella prestazione, dobbiamo avere continuità del nostro gioco, continuare a crescere, è molto importante per noi.

Clicca sotto per guardare